Governo monitora cheia do rio e leva apoio a famílias atingidas em Tarauacá

O governo do Acre tem monitorado e acompanhado a cheia do rio, que banha o município de Tarauacá desde seu início por meio do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil do Estado, além de prestar total apoio às famílias atingidas pelas águas, auxiliando aquelas que precisam sair de casa e levando-as para abrigos.

Atualmente, o rio Tarauacá estabilizou nas últimas 12 horas em 10,60 metros de profundidade, mas a previsão é de mais chuva nas cabeceiras e o estado é de alerta. Dois bairros e parte do centro da cidade já foram atingidos pela cheia.

O Corpo de Bombeiros, em parceria com a prefeitura de Tarauacá, já removeu cerca de 15 famílias de casas alagadas, enviadas para o abrigo do Colégio João Ribeiro. No total, 67 pessoas precisaram sair de seu lares até agora.

O governador Gladson Cameli, acompanhado do comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Carlos Batista, irá até Tarauacá nesta quarta-feira, 30. Ele vai acompanhar de perto as regiões atingidas e levar cestas básicas para as famílias afetadas pela cheia.