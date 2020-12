Gladson conhece Base Arpão, que combate crimes no interior do Amazonas       

O governador Gladson Cameli visitou na última quarta-feira (24) o quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Amazonas, a convite do secretário de Segurança Pública, Louismar Bonates, e do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Ayrton Norte.

O chefe do Gabinete Militar, coronel Amarildo Camargo, acompanhou a visita.

“Tive a oportunidade de conhecer as estratégias da PM do Amazonas no combate à criminalidade no estado, além da Base Arpão, que atua no enfrentamento ao crime no interior”, relatou o governador acreano.

Na ocasião, recebi um certificado de Amigo da Polícia Militar do Amazonas. Muito obrigado pelas honrarias.