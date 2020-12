Senac abre vagas de trabalho para pessoas com deficiência em Rio Branco      

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Estado do Acre publicou neste sábado (12) edital de processo seletivo para preenchimento de vaga cargo me nível médio de Assistente Educacional em Rio Branco. As inscrições e primeira etapa da seleção acontecem de segunda-feira, 14 de deembro, a partir das 8 horas até às 23h59min de sexta-feira, 17, exclusivamente por meio do endereço eletrônico http://portal.ac.senac.br/processo-seletivo/

Composto por duas etapas, o processo disponibiliza uma vaga para contratação imediata e cinco para cadastro de reserva, exclusivamente destinadas a pessoas com deficiência. Não será cobrada taxa de inscrição aos candidatos, e os interessados devem, dentro do período estabelecido para o certame, acessar o link do processo seletivo e preencher as informações de inscrição e curricular para a primeira etapa.

A Segunda Etapa será de prova teórica prevista, conforme o edital, para acontecer no dia 8 de janeiro de 2021, somente na cidade de Rio Branco. O edital completo encontra-se disponíveis no site do Senac Acre.