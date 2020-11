Prédios públicos  do Acre são repassados à Justiça Eleitoral nesta sexta-feira (13)    

A maioria das escolas e espaços públicos estarão à disposição do Tribunal Regional Eleitoral do Acre a partir desta sexta-feira (13) e, portanto, não haverá expediente nessas repartições.

Os serviços essenciais de atendimento ao público, como as unidades de saúde e o Hospital das Clínicas, incluídos os Serviços de Atendimento Médico Especializado, Serviço de Apoio Diagnóstico, internação, centro cirúrgico, unidade de tratamento intensivo (UTI), Centro de Agendamento de Cirurgias e Hospital-Dia, seguem funcionando normalmente.

Com a pandemia da Covid-19, as eleições municipais serão realizadas num contexto complexo e desafiador, que exigem algumas medidas de segurança, como o uso obrigatório de máscara e a higienização das mãos com álcool em gel antes e depois de votar.

Com 561.261 eleitores aptos a votar em todo o Acre, não haverá a utilização da biometria nestas eleições devido à Covid-19. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também recomenda que os eleitores levem a própria caneta para assinar o caderno de votação e o período de votação foi ampliado: será das 7 às 17h, com horário preferencial para maiores de 60 anos das 7 às 10h.