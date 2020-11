Fronteira do Acre com AM e RO é palco de um grande teste de sobrevivência na selva

A Amazônia foi cenário para o primeiro desafio de sobrevivência realizado por uma empresa genuinamente brasileira. Dezenove desafiados permaneceram 4 dias em total confinamento na floresta, em Abunã, Rondônia, na fronteira com a Bolívia e divisa com o Acre. Sem água tratada, sem alimento e de olhos vendados, todos foram inseridos na maior floresta do mundo em um contexto fictício de exploradores perdidos na Amazônia. O objetivo era sobreviver até ser resgatado.

Os grupos foram subdivididos nas modalidades ‘Acampamento Selvagem’, com a opção do emprego de 10 itens de sobrevivência e ‘Desafio Hard’, calçado e descalço, com o porte de apenas 1 item.

O exercício inédito no Brasil foi comandado pelo coronel Marcelo Montibeller Borges e acompanhado de perto por uma equipe com experiência em sobrevivência na selva, composta por militares da reserva, resgatistas, biólogos, totalizando 7 profissionais, instrutores e staffs.

A área em que os grupos foram infiltrados foi delimitada e monitorada por câmeras, drones e rondas constantes, realizadas 24 horas por dia. Cada equipe recebeu dois rádios comunicadores, GPS e equipamento SPOT com tecnologia 100% via satélite, garantindo o rastreamento e acompanhamento passo a passo e online de todo o trajeto realizado, reforçando assim a segurança dos participantes, prioridade da Via Radical Brasil.

Uma base de apoio e socorro de emergência também foi preparada, com a presença full time de profissionais de saúde.

Além do forte calor, com temperaturas próximas de 40 graus, a maior dificuldade relatada pelos participantes foi encontrar, coletar e purificar água, face que outubro, período de realização do desafio, é o último mês seco da região.

Ao final do evento, os participantes que concluíram o desafio com êxito foram contemplados com um brevê exclusivo da Via Radical Brasil, empresa filiada à CONFESUR – Confederação Sulamericana de Sobrevivência e Preparação.

