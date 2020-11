No Acre, Mulheres Republicanas realiza campanha contra o câncer de mama

O movimento Mulheres Republicanas Acre realizou, na última semana, um mutirão no centro da cidade de Rio Branco para informar e alertar a população sobre a campanha do Outubro Rosa. Liderando a ação, estava a secretária do movimento no estado, Rosilene Mesquita.

O evento, que reuniu diversas republicanas, consistiu em levar informação de prevenção sobre o câncer de mama, doença que atinge em sua maioria mulheres. “Nós levantamos essa bandeira e vestimos a camisa rosa, hoje conscientizamos as pessoas da importância de se cuidar e de se prevenir”, afirmou a secretária.

Vale ressaltar que ao participarem da ação, as republicanas respeitaram a ordem da vigilância sanitária que é a de evitar aglomeração e fazer o uso de máscara e álcool em gel para assim evitar a contaminação pela covid-19.

Estimativa câncer de mama

O câncer de mama é o segundo câncer que mais mata mulheres no mundo e no Brasil, fica atrás somente do câncer de pele, representando em torno de 25% de todos os cânceres que afetam o sexo feminino. Ainda de acordo com o INCA – Instituto Nacional do Câncer, a doença pode vir a acometer mais de 66 mil mulheres em 2020.

Somente no ano passado, o estado do Acre registrou mais de 500 casos de câncer, deste número, 63 foram positivados para câncer de mama.

Texto e fotos: Ascom – Mulheres Republicanas Acre