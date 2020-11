Gladson confirma prorrogação de adicional a servidores da Saúde que atuam contra Covid-19

Em mais uma grande demonstração de respeito e reconhecimento aos profissionais que atuam na linha de frente no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, o governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, anunciou a prorrogação do adicional de insalubridade para quase 3 mil servidores da Saúde.

Para o governador Gladson Cameli, a continuidade do pagamento da bonificação salarial é mais um compromisso de sua gestão com os milhares de servidores públicos acreanos que chegam a colocar suas próprias vidas em risco para que outras sejam preservadas. Segundo o gestor, somente a união de todos será capaz de eliminar o vírus de uma vez por todas.

“Além de todo apoio e reconhecimento do nosso governo para com os servidores, continuamos trabalhando para atender a população em todas as unidades de saúde na capital e interior do estado com dignidade e respeito. Precisamos nos unir, pois o coronavírus ainda é um grande risco para as famílias do nosso estado, mesmo com todas as medidas de combate que temos tomado. Continuaremos juntos, trabalhando para valorizar os nossos servidores públicos e vencer a luta contra o coronavírus”, afirmou o governador.