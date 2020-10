Fardamento novo já é distribuído aos agentes de trânsito de Rio Branco

A Superintendência de Transporte e Trânsito de Rio Branco (RBTrans) realizou nesta terça-feira (20) a entrega de kits de novos fardamentos aos agentes de trânsito e transporte.

Ao todo foram entregues 52 kits contendo camisas, calça tática, coturno, cinto, apito, boné, chapéu australiano, bornal e identificador de bornal. A escolha do modelo foi feita de forma democrática pela autarquia após conversa com os agentes.

O agente Marcos do Nascimento explicou que a escolha do fardamento obedece as cores e o formato do padrão nacional. “A autarquia através desse ato, demonstra mais uma vez a importância e valorização de toda a categoria de agentes de transporte e trânsito. Em nome de todos os agentes, faço um agradecimento. Com certeza estamos no caminho certo para avançar ainda mais nos nossos serviços”, destacou ele.

A Superintendente do órgão, Sawana Carvalho, destacou a importância dos uniformes para identificação dos agentes durante o exercício da profissão. Para ela, a vestimenta é de suma importância, pois os servidores representam a instituição.

“É com grande alegria que comemoramos essa conquista. É o reconhecimento da instituição a vocês que escolheram ser servidores públicos. Nada melhor do que essa entrega ser feita no mês que se comemora o dia do servidor público”, disse Sawana.