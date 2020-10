Crescimento das internações mantém Acre na fase amarela de risco da Covid-19

Pela sexta vez consecutiva, o Acre permanece na Bandeira Amarela na classificação de risco da pandemia do novo coronavírus. A coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira, 16, divulgou os dados referentes aos 7 indicadores que apresentam a situação das regiões do estado. Com isso, todo o estado permanece em nível de atenção.

A coordenadora do Grupo de Apoio, Karolina Sabino, explicou que não houve melhora nos critérios avaliados, muito pelo contrário. Há regiões, como Alto Acre, por exemplo, em que os indicadores pioraram. “Se isso é uma tendência de manutenção, significa que o comportamento de maneira geral não tem melhorado”, detalhou a farmacêutica.

O período de análise verificou o andamento dos casos do dia 27 de setembro a 10 de outubro. “Chamamos atenção para que a população possa entender que, se não houver melhora nas medidas de enfrentamento ao vírus, não teremos condições de migrar para a bandeira verde”.

O Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 revelou que na regional do Alto Acre subiu o índice de novas internações (157%); novos casos de síndrome gripal (25%) e ocupação de leitos clínicos (100%).

No Baixo Acre, também subiu o índice de notificação por síndrome respiratória aguda grave (10%), novos casos de síndrome gripal (37%) e ocupação de leitos clínicos (32%).

Na regional do Juruá/Tarauacá/Envira, houve aumento no índice de ocupação de leitos clínicos (14%) e em Unidade de Terapias Intensivas (UTIs) (100%).

A classificação em níveis de risco (bandeiras), expressa por meio de uma nota geral que varia de 0 a 15, é obtida por meio da mensuração de sete índices, sendo eles: isolamento social; notificações por síndrome gripal; novas internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave; novos casos por síndrome gripal Covid-19; novos óbitos por Covid-19; ocupação de Leitos Clínicos Covid-19 e ocupação de UTIs Covid-19. Os níveis de classificação de risco foram divididos em vermelho, laranja, amarelo e verde, respectivamente do mais restritivo para o mais flexível. A próxima avaliação será feita no dia 30 de outubro.

