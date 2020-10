Previsão de chuva nos fins de tarde dos próximos dias no Acre

O serviço metereológico do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) informa que nesta sexta-feira (16) áreas de instabilidade se intensificam sobre o Acre por conta do fluxo de vento em altos níveis da atmosfera, que favorece a organização destas nuvens carregadas.

Por conta disso, a previsão é de sol entre muitas nuvens em todo o Estado, com predomínio de céu nublado e tempo abafado. Entre a tarde e a noite ocorrem pancadas de chuva com trovoadas, que podem cair com forte intensidade acompanhado de ventanias.

Para o sábado (17) a previsão é semelhante: Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.