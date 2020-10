Quatro leilões eletrônicos estão previstos para o final de outubro

No dia 27 de outubro estão previstos para acontecer quatro leilões eletrônicos de bens. Os interessados devem fazer cadastro prévio, em até 24h antes do pregão, no site www.deonizialeiloes.com.br, da leiloeira selecionada para realizar o ato.

Esse primeiro leilão se encerra às 12h e será feito por preço igual ou superior ao da avaliação. Mas, caso os bens não sejam vendidos, pode acontecer um segundo leilão no dia 10 de novembro, também até às 12h, pela melhor oferta, desde que não seja lance vil de 75% do valor.

Serão leiloadas duas áreas urbanas em Feijó, uma com área total de 646,05 m² e outra medindo 420 m². No lote maior tem um prédio de dois andares de alvenaria na fase final de construção, sendo que no primeiro tem três salas comerciais e o segundo andar tem três apartamentos residenciais prontos e um quatro em construção. Além disso, também serão leiloados um aparelho de DVD e uma bicicleta.

Para mais detalhes acesse os editais, que foram assinados pelo juiz de Direito Marcos Rafael, titular da Vara Cível da Comarca de Feijó. Os documentos estão publicados na edição n.° 6.695 do Diário da Justiça Eletrônico, da terça-feira, 13.