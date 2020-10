Ministério atualiza tabela do piso de vigilância em saúde no Acre

Publicada na edição desta segunda-feira (5) do Diário Oficial da União, a portaria 2687 do Ministério da Saúde atualiza os valores do Piso Fixo de Vigilância em Saúde com base na Estimativa Populacional do IBGE para 2020.

Assim, define também os valores do Piso Fixo de Vigilância em Saúde dos municípios do Acre.

A Secretaria Estadual de Saúde tem como piso R$1.384.251,89. Dos municípios, Rio Branco tem R$3.283.524,86 e R$$40.457,58.

No total, entre o governo do Estado e as prefeituras, os pisos somam R$7.951.520,25.