Polícia Militar prende indivíduos por tráfico de drogas em Rio Branco

A Polícia Militar, através de policiais da ROTAM e da CPcães, prendeu, na noite de Domingo, 27, dois indivíduos por tráfico de drogas, no bairro Seis de Agosto, em Rio Branco.

Os militares da ROTAM estavam em patrulhamento quando dois homens foram avistados negociando entorpecentes em um determinado local do bairro. Os policiais deram voz de prisão, os autores tentaram reagir a mas não obtiveram êxito.

A guarnição solicitou o apoio da Companhia de Policiamento com Cães, do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), e foi possível localizar trouxinhas de Skank. Também foi apreendido com a dupla uma quantia de mais de R$ 600 reais em espécie.