Rocha e Márcio Bittar participam de reunião para tratar da integração pela estrada Juruá-Ucayali

O sonho da população do Juruá de ter uma estrada ligando a região com Pucallpa, no Peru, pode estar mais perto de ser realizado do que se imagina. O senador acreano Márcio Bittar, relator do Orçamento da União para 2021, tem se empenhado para garantir os recursos a serem usados na construção da rodovia binacional. Nesta quarta, 9, em reunião em Brasília, no gabinete de Bittar, entre o vice-governador Major Rocha; o secretário geral do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Otávio Brandelli; e a chefe da assessoria internacional do Ministério do Desenvolvimento Regional, Carla Barroso, foi tratada a elaboração de acordos diplomáticos e comerciais entre o Brasil e o Peru já contemplando a futura ligação rodoviária entre o Juruá e Ucayali.

“O Brasil vai criar com o Peru uma Comissão Executiva para fazer uma pesquisa detalhada do potencial econômico das regiões do Juruá e de Ucayali, por onde vai atravessar a estrada. Nosso objetivo não é apenas a obra física da rodovia, mas um projeto amplo de integração econômica que beneficie os dois países. Nós queremos, a médio prazo, acabar com a dependência visceral que o Acre tem de Brasília. Através dessa nova ligação terrestre com o Peru vamos abrir portas não só para o Acre, mas também para toda a região Centro-Oeste que poderá utilizar essa rota estratégica para exportação para os países do Pacífico”, explicou o senador.

O vice-governador Major Rocha fez uma explanação durante o encontro sobre os interesses do governo do Acre na obra rodoviária binacional.

“Desde o início do nosso governo buscamos entendimento com as autoridades de Ucayali para fomentar acordos comerciais, porque o Acre poderá fornecer muitos produtos de interesse aos peruanos. A nossa visão é que a rodovia que nos importa é por Pucallpa, porque fará a ligação entre duas regiões isoladas nas Amazônias brasileira e peruana. Essa integração terá ganhos para os dois lados. Existem possibilidades enormes de negócios para as duas regiões e essa estrada será o coroamento desse processo de integração”, afirmou o vice-governador.

O senador Bittar garantiu que o governo federal está convencido da importância dessa ligação transnacional. O ministro de Infraestrutura, Tarcisio Gomes de Freitas, assumiu o compromisso de apresentar em breve o projeto básico da rodovia.

“Na semana que vem o diretor do Dnit, general Santos Filho, já nos mostrará uma simulação de como será a rodovia. E estamos garantindo recursos no próximo Orçamento da União para que a obra saia do papel e possa ser licitada no menor tempo possível”, destacou o senador acreano.

Segurança nacional

Um outro aspecto social que será contemplado pela construção da estrada está relacionado à segurança pública. O Major Rocha acredita que o combate ao tráfico de drogas e de armas pela fronteira Brasil-Peru poderá ser inibido com a possibilidade de uma maior vigilância das forças de segurança dos dois países.

“Essa fronteira que está aberta aos ilícitos deverá ser fechada para que possamos abri-la de maneira definitiva para uma integração comercial e cultural entre as regiões do Juruá e Ucayali. O tema do tráfico não diz respeito só ao Acre, mas a todo Brasil. Então com a estrada nós teremos uma fronteira mais segura que poderá gerar desenvolvimento econômico para o Acre”, pontuou Rocha.

O embaixador Otávio Brandelli concordou com as argumentações de Rocha e Bittar e se comprometeu em criar um grupo de trabalho com diplomatas do Ministério das Relações Exteriores para tratarem de maneira bilateral os trâmites para a construção da estrada.

Por sua vez, a representante do Ministério de Desenvolvimento Regional adiantou que haverá um encontro no próximo dia 25 de setembro em Cruzeiro do Sul entre uma comitiva do governo federal e parlamentares com autoridades peruanas para tratarem da estrada que ligará o Juruá à província peruana de Ucayali. Na ocasião será assinado um acordo de compromisso entre os dois países com a realização da obra.