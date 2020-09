Camioneiro é preso com 6 quilos de coca escondidos no sistema de ar dos freios do caminhão         

A Polícia Rodoviária Federal abordou Na manhã desta quarta-feira (9) um caminhoneiro que trafegava pela BR 317 no município de Senador Guiomard.

Durante a entrevista policial, o motorista apresentou vários sinais de nervosismo e foi bastante controverso em relação aos motivos da viagem. A suspeita fundamentou a realização de uma inspeção veicular detalhada. O canil do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do estado do Acre foi acionado e os cães identificaram que ainda existiam indícios residuais de droga na mala do condutor.

Com isso, os policiais aprofundaram a inspeção e, no interior do reservatório de ar dos freios do veículo, foram localizados sete volumes envoltos em fitas adesivas com cerca de 2,6 quilos de pasta base de cocaína e 3,82 kg de cloridrato de cocaína, para a Delegacia da Polícia Federal, na capital acreana, para as medidas legais cabíveis.