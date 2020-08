Acre evolui para fase amarela do risco de Covid-19; veja o que abre e como funciona

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, anunciou nesta quarta-feira (5) a nova classificação de risco definida pelo Pacto Acre sem Covid, na qual todas as regionais do estado avançaram para o Nível de Atenção (Bandeira Amarela).

A mudança de bandeira no estado leva em consideração principalmente o cenário dinâmico de avanço e combate à pandemia da Covid-19. Se, no cenário inicial de propagação do novo coronavírus no Acre, com a infraestrutura do sistema público de saúde existente, o risco de colapso era iminente, hoje o Estado tem como resultado dos seus investimentos um avanço promissor de sua estrutura assistencial, totalizando 90 leitos de UTI e 352 leitos clínicos especificamente destinados à Covid-19.

Veja o manual da fase amarela: