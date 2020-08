Fórum de Educação decide se retoma as aulas presenciais em setembro

O Fórum Estadual de Educação decide nesta segunda-feira (3) se haverá ou não retomada das aulas presenciais no Acre no mês de setembro. As escolas foram fechadas no dia 17 de março por causa da Covid-19. O Estado instituiu sistema de educação à distância e deve dividir esse método com as aulas presenciais.

A decisão será tomada em reunião ampliada do Forum, a partir das 14 horas. O encontro contará com a participação dos gestores escolares e outras instituições convidadas, por meio de videoconferência.

Os membros do Fórum poderão participar da reunião de forma presencial no auditório da Secretaria de Educação. Os demais convidados, dentre eles todos os gestores das escolas públicas da rede estadual, participarão pelo link disponibilizado pelo Governo do Estado.