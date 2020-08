Estado e prefeitura seguem unidos nos trabalhos de manutenção de vias

A parceria realizada entre o governo do Estado e a Prefeitura de Rio Branco segue firme e já está modificando a paisagem da cidade. As rodovias estaduais AC-040, AC-10 e AC-90, inclusas no pacote de obras da Operação Força Máxima, estão, proporcionando melhor trafegabilidade.

Tanto o Deracre (Departamento de Estradas de Rodagens do Acre) como a Emurb (Empresa Municipal de Obras de Rio Branco) estão fazendo o melhor para apresentar um bom trabalho para a sociedade.

De acordo com Francenildo de Souza Cacau, responsável pela obra da AC-10, que dá acesso ao Mutum, Vila do V e Porto Acre, a intervenção começa próximo à rotatória, no sentido Café Contri. “Nesse momento estamos fazendo o RP (remendo profundo), e adicionando o material nobre, a piçarra que temos e, com isso, vamos trazer a imprimação também, para evitar de o material desagregar, e a gente ganha com eficiência”, destacou.