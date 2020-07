Proposta 1

A pandemia da C-19 e a morte de quase 500 pessoas não é suficiente para abafar a movimentação política em função das eleições deste ano. As especulações não param: Vai aqui as últimas para atualizar os eleitores eufóricos de norte a sul do estado. Jorge Viana será candidato a prefeito com o ex-prefeito Raimundo Angelim de vice; o senador Sérgio Petecão, a senadora Mailsa Gomes, major Rocha e Flaviano Melo deverão se juntar lançando um único candidato ainda no 1º turno em Rio Branco; o governador Gladson Cameli está se mudando de mala e cuia par outro partido abandonando de uma vez por todas o PP e a candidatura de Tião Bocalom para ficar com a reeleição da prefeita Socorro Neri. Para finalizar: a vacina chinesa, em processo final de produção, é destinada a matar brasileiros que não aceitam o comunismo.

Questão 1

Marque (V) ou (F)

( ) Jorge será candidato com Angelim de vice

( ) Petecão, Rocha e Flaviano estarão juntos no 1º turno

( ) Mailza, Bestene e (Petecão) rifam Bocalom

( ) Gladson Cameli está se mudando para outro partido

( ) A vacina chinesa contra a C-19 é para matar os eleitores do Bolsonaro

“Olho por olho, dente por dente; mão por mão e pé por pé”. (Moisés, o profeta hebreu, lei atualizadíssima)

. Virou moda um candidato dizer que não é político, que não gosta de política, que estupidez?

. E o PCdoB, fica na aliança Gladson/Socorro Neri ou parte par apoiar o velho guerreiro de tantas lutas conjuntas, o PT?

. O PT merece o apoio do PCdoB depois de ter substituído o Márcio Batista pela Socorro Neri?

. Não, não merece, mas, sabe como é, né!

. Não se dirige a vida nem carro olhando par os pés, mas para o horizonte!

. “Deve prevalecer o império da lei porque um homem por melhor que seja no poder se torna uma fera”.

. Parafraseando o Ari, o Aristóteles.

. A Elisa Samúdio e o bebê não tiveram nenhuma chance.

. O goleiro Bruno, apesar de ter pagado a pena diante dos homens (de Deus não sei), merece uma nova chance?

. Dizer que não, é anticristão?

. O problema não é comigo é com o Cristo, faz favor!

. Um homem devia R$ 50.000,00 e outro R$ 5 mil, as dívidas foram perdoadas: quem mais amou o credor?

. Pois é, então!

. Outro homem devia e não podia pagar, teve a dívida perdoada, porém, encontrou outro que lhe devia; como a pessoa não podia pagá-lo mandou pra cadeia.

. Moral da história:

. Sempre queremos ser perdoados dos nossos erros, mas queremos mandar os outros para os quintos dos infernos por causa dos erros deles.

. A isso o judeu Jesus chamou de hipocrisia!

. Por essa mesma razão ele ensinou a oração mais orada e menos praticada no mundo todo: O Pai Nosso.

. “…perdoai as nossas ofensas como tenho perdoado a quem me ofende”.

. Como suspira a Maria Rosa:

. “Ah mentira doida”!

. Ninguém anda perdoando nada, imagine dívida!

. Bom dia!