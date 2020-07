Nesta terça (28), o vizinho Peru completa 199 anos da independência. Como o país tem estreitado cada vez mais as relações com o Distrito Federal, e com parcerias nas ações que se alinham com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, haverá celebração conjunta.

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil e a Embaixada do Peru no Brasil prepararam uma programação especial. Na noite da terça-feira, o Museu Nacional da República em Brasília, o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, o Teatro Amazonas em Manaus e o Palácio Rio Branco no Acre serão iluminados com as cores da bandeira do Peru como forma de representar a relação de amizade entre os dois países.

O Governo do Distrito Federal e a Embaixada do Peru são parceiros em diversas iniciativas. No ano passado, por exemplo, a embaixada, juntamente com o Escritório de Assuntos Internacionais, entregou duas toneladas de cestas básicas ao Banco de Alimentos do Centro de Abastecimento (Ceasa/DF), para auxiliar famílias e instituições vulneráveis.