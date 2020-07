Marcio Bittar exalta função social do programa A Voz do Brasil na Amazônia

O programa A Voz do Brasil completa 85 anos nesta quarta-feira (22). Criado em 1935, o noticiário começou como Programa Nacional, passou a ser chamado em 1938 de Hora do Brasil e, finalmente, em 1971, foi batizado como A Voz do Brasil. Ainda hoje, em muitas localidades o programa é uma das principais fontes de informação.

“Vocês não sabem como é um sujeito lá na Amazônia brasileira ligar um radinho e poder, através da Voz do Brasil, se ligar ao Brasil, se ligar ao mundo. Isso significa cidadania”, opina o senador Marcio Bittar.

Mesma avaliação faz o senador Plínio Valério (PSDB-AM). O programa de rádio mais antigo do país também passou por transformações de conteúdo e na forma como os ouvintes podem sintonizá-lo.

Os dez minutos do “Jornal do Senado”, por exemplo, podem ser acompanhados em podcast, pelo celular ou tablet.

A inovação, segundo o senador Carlos Viana (PSD-MG), facilita o acesso ao programa, amplia a audiência e dá mais transparência ao que acontece no Senado. A senadora Zenaide Maia (Pros-RN) também saudou os 85 anos do programa.