Corpos de policiais desaparecidos no rio Envira são encontrados por Bombeiros do Acre

Por volta das 15h, desta quarta-feira (22), após buscas realizadas pela equipe de Mergulhadores do CBMAC juntamente com os Mergulhadores do Amazonas, os corpos do sargento da Polícia Militar e do Investigador da Polícia Civil daquele estado, foram encontrados.

O bote em que as vítimas estavam colidiu com um tronco de árvore, na madrugada do dia 21, no município de Envira, interior do Amazonas.

A operação contou com o emprego de mais de 20 profissionais dos dois estados.

Os corpos encontrados foram encaminhados ao hospital do Envira para os devidos procedimentos e serão trasladados para Manaus/AM.

“O êxito na missão reflete um pouco de alento aos corações das famílias que sofriam a angústia do desaparecimento dos entes queridos.” (@bombeirosfeijo9)