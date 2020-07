Alguns partidos nanicos estão eufóricos. Como baratas tontas correm de um lado para o outro buscando uma brecha nas principais candidaturas a prefeito para empurrar um vice. Essa é a hora. O cavalo está selado. O problema é que existem muitos querendo montar nele. O povo que reclama que não se deveria falar em política no meio da pandemia da Covid-19 é o primeiro nas redes sociais a sugerir, provocar e especular nomes. A confusão obrigou o pré-candidato tucano, professor Minoru Kinpara, a desmentir que o vice da sua chapa estava definido. Para ele, é uma questão secundária que deverá ser escolhida naturalmente entre os partidos que vão compor a aliança com o PSDB. Porém, o mais engraçado desse enredo burlesco é que os dirigentes nanicos estão conversando nos bastidores com todos os partidos como que participando de um leilão para saber qual a melhor oferta. Só falta alguém gritar: Quem dá mais? O problema é quando a história vaza como, por exemplo, no caso do PRB, que tinha amarrado o cavalo no pau do MDB querendo pular a cerca para o PSDB, ou, outro partido mais vantajoso. No meio do “tendel” o jornalista Luís Carlos Moreira Jorge, do Blog do Crica, foi obrigado a dá um sapeca ai ai no deputado federal Manoel Marcos. Foi hilário! Quem dá mais?! Antes da escolha de um vice é preciso definir critérios porque ganhar a eleição não é o principal, o principal é governar. O problema é que muitos se esquecem disso na hora do leilão. Quem dá mais? Senhores, o martelo será batido! Dou-lhe uma! Dou-lhe duas…dou-lhe três! Vendido para o partido a minha direita!

“Mas, só agora”?!! (Exclamação da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) ao saber da operação da PF contra o senador José Serra (PSDB).

. Antes tarde do que nunca!

. A Lava Jato tem que ser fiscalizada, sim!

. O poder é uma tentação dos infernos para os procuradores da Lava Jato também, não é só no Legislativo e Executivo.

. Poder é poder!

. O PCdoB continua mantendo a aliança na prefeitura com o PSB, a pergunta pode ser feita através da música do Gonzaguinha interpretada pela Mª Betânia: Grito de alerta!

. São tantas coisinhas miúdas / Roendo, comendo/Arrasando aos poucos/ Com o nosso ideal…

. Veja bem/ Nosso caso/ É uma porta entreaberta

. O PT espera no altar a sua eterna noiva, o PCdoB!

. Acho que não vai esperar a vida toda!

. Minoru (PSDB), Bocalom (Progressista), Roberto (MDB) Socorro Neri (Gladson Cameli)!

. Esse é a tabela “A” do campeonato; ainda tem a “B”!

. Para alguns candidatos a vantagem de participar da eleição é ficar famoso ao menos durante uns dois a três meses!

. Você sabia que um bom adversário numa eleição obriga um prefeito a trabalhar, a levantar a parte glútea da poltrona e tentar fazer em um ano o não fez nos três que passaram?

. Você sabia que uma velha e surrada técnica para cabalar votos é tapar buracos, recuperar ruas, pintar prédios, praças, escolas e maquiar a cidade e os ramais para passar a impressão de que realmente trabalha?

. Dizem que foi o PT que inventou essa técnica, mas ela é bem anterior ao jeito petista de governar.

. É do arco da velha!

. O que é o arco da velha?

. E o José Serra, hem!?

. Cerca de R$ 27 milhões na Suíça, poupança de propina de suas gestões em São Paulo!

. Vale a pena um p* dessas?!

. A honestidade (para quem a cultiva) é um prazer inigualável, é sublime, um gozo na alma, uma doçura, uma plenitude espiritual, um pasto verdejante, águas de descanso, o rio que flui do interior do coração…é a graça de Deus se manifestando na natureza humana!

. Essa semana mesmo vi neste ac24horas uma pessoa devolvendo dinheiro perdido por outra; imagino que a alegria maior não foi de quem recebeu, mas do que entregou o dinheiro perdido.

. É um prazer que o dinheiro não vai dar nunca!

. Bom dia!