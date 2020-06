PRF apreende camionete adulterada durante operação em Acrelândia

Durante uma nova etapa da Operação Tamoio realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada dessa terça-feira, 23, a equipe recuperou uma caminhonete no Km 10, da BR-364, no posto de fiscalização da Tucandeira, na cidade de Acrelândia.

Os policiais deram ordem de parada a um motorista que conduzia um veículo com placas de Rondônia, na companhia de uma passageira, seguindo no sentido da capital acreana. No entanto, o condutor desobedeceu a ordem policial e empreendeu fuga. Na fuga, os evadidos abandonaram a caminhonete e entraram na mata. Mesmo após intensas buscas no local, os PRFs afirmam que não foi possível localizar os fugitivos.

Durante inspeção feita no veículo, foram identificadas várias adulterações e inconsistências no veículo, tais como chassi, número do VIS nos vidros, placas não correspondendo ao chassi no veículo, dentre outros.

Dentro da caminhonete foram encontrados uma bicicleta, uma bolsa feminina com vários pertences, documentos de dois adultos e inclusive substância com características de maconha (6 g). O veículo foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos legais.