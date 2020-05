Após duas exonerações, Alércio Dias assume diretoria executiva da Cageacre

O ex-deputado federal e pecuarista Alércio Dias foi nomeado mais uma vez pelo governo Gladson Cameli.

Nesta sexta-feira, 29, o Diário Oficial do Estado trás a nomeação do ex-deputado que possui uma condenação por improbidade administrativa, para ocupar o cargo de diretor executivo da Companhia de Armazéns Gerais do Acre (CAGEACRE).

Dias ja foi nomeado anteriormente como presidente do Acreprevidência, mas por conta de recomendação do Ministério Público Estadual, em virtude de uma condenação por improbidade administrativa, e também por não ter passado pelo crivo da Assembleia Legislativa, acabou sendo exonerado do cargo.

Em julho, foi nomeado para ser diretor da Secretaria Estadual de Educação. Com um pouco mais de um mês, foi exonerado, e nem mesmo foi comunicado que seria demitido, o que causou descontentamento pesado.