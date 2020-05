Edvaldo Magalhães destaca audiência pública e método de isolamento no Jordão

Durante sessão virtual desta terça-feira (26), o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) falou sobre a audiência pública realizada na tarde de ontem, onde foram discutidas ações de combate ao coronavírus nos municípios das regiões do Juruá e Envira. O parlamentar também destacou a medida assertiva de isolamento mais radical no Jordão.

“Estou no meu quarto mandato e não lembro de termos passado um final de semana inteiro deliberando, sem que isso onerasse a Casa. Pudemos constatar ontem, com a presença da bancada federal, estadual e, principalmente, dos prefeitos, que existem sim necessidades urgentes de melhorar o canal de comunicação entre os municípios que enfrentam muitas deficiências, principalmente, nesse momento de pandemia”, alertou.

O parlamentar também destacou as medidas de isolamento social que foram adotadas no município de Jordão, onde até o momento não foi registrado nenhum caso de infectados pela Covid-19. Ele salientou que como a cidade não possui estrutura para tratar doentes, o prefeito Élson Farias (PCdoB) decretou uma espécie e loockdown.

“Jordão é o único município acreano que ainda não possui infectados pela Covid-19. A cidade está funcionando com várias restrições, inclusive, com barreiras, onde quem chega lá, passa por uma triagem e vai direto para uma escola ficar isolado por 14 dias. Após isso, essa pessoa é submetida a um teste e, acusando negativo para a doença, ela é liberada para a casa de seus familiares. Em Marechal Thaumaturgo foram adotadas muitas medidas, mas infelizmente o vírus chegou e já são mais de 50 infectados. A cidade não tem médicos do estado, a ambulância está sem motorista. Algo precisa ser feito”, solicitou.

Fonte: Agência Aleac