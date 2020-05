Departamento de Beni na fronteira com o Brasil, declarou desastre sanitário após aumento do Covid-19

O departamento amazônico de Beni, no nordeste da Bolívia e na fronteira com o Brasil, declarou um “desastre sanitário” depois de sofrer um aumento exponencial de infecções e mortes por coronavírus, informou hoje o governador Fanor Amapo.

Beni, com cerca de 480 mil habitantes, era até 20 de abril a única região da Bolívia livre de infecções por coronavírus, mas em um mês ocupou o segundo lugar no país – depois de Santa Cruz – com mais de 900 dos quase 5.200 casos registrados pela Bolívia.

Enquanto isso, esta região amazônica possui 56 dos 215 mortos no país pela covid-19 e seu sistema de saúde está em colapso. A região de Santa Cruz registra mais de 3.400 infecções e 107 mortes.

O governador Amapo explicou que a declaração de desastre sanitário “nos permite pedir ajuda em nível nacional e internacional para enfrentar a pandemia”.