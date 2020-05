Mulher é abordada enquanto dirigia e leva dois tiros do ex-namorado

Jacicleia Castro Vieira, de 39 anos, foi ferida a tiros na noite desta sexta-feira (22) enquanto trafegava no veículo na Rua Monte Sinai, no bairro Santa Helena, segundo distrito de Rio Branco.

De acordo com informações de familiares, Jacicleia estava trafegando no seu veículo, um Toyota Etios, de cor prata, com destino a sua casa, quando o seu ex-namorado em um carro Fox branco, a abordou, e em posse de uma arma de fogo efetuou vários tiros contra Jacicleia. Dois dois projeteis atingiram a vitima, um que transfixou o pescoço e outro no ombro. Após a ação, o ex-namorado fugiu do local tomando rumo ignorado.

Populares que passavam pelo local ao verem a mulher ferida, acionaram a ambulância de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e conduziu a vítima ao Pronto-TENTANSocorro de Rio Branco. De acordo com a Médica do SAMU, o estado de saúde de Jacicleia é gravíssimo.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do Perito Criminal, em seguida colheram as características do veículo e do criminoso e fizeram patrulhamento na região, mas o criminoso não foi encontrado.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações.