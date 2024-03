Jovem sofre reação alérgica grave ao tentar tirar preenchimento labial

Uma mulher de 24 anos anos sofreu reação alérgica grave à enzima hialuronidase, usada para remover preenchimentos labiais. Shaunna Harris foi socorrida em janeiro com falta de ar e inchaço na boca, que dobrou de tamanho.

Pelas redes sociais, a técnica de radiologia britânica contou que já havia feito preenchimento labial duas vezes, com 0,5 ml de ácido hialurônico aos 18 anos e 1 ml aos 22.

Desta vez, ela optou por remover o preenchimento “antigo” antes de realizar o novo procedimento para aumentar o volume da boca com 1 ml de ácido hialurônico.

A hialuronidase é usada com frequência para reverter preenchimentos faciais à base de ácido hialurônico. O que Shaunna não sabia é que tinha alergia ao produto.

Reação alérgica ao tirar preenchimento labial

A garganta da jovem começou a fechar logo depois da aplicação da hialuronidase, causando falta de ar. Urticárias apareceram nas pálpebras nos cinco minutos seguintes, causando muita coceira e dor.

“Aquele 1 ml (do passado) nunca se dissolveu, apenas migrou. Então resolvi dissolver o que sobrou e colocar outro 1 ml de volta. Imediatamente soube que algo não estava certo. A esteticista me deu o dissolvente, e meus lábios explodiram. Eu estava irreconhecível”, lembra.

Shaunna foi levada às pressas ao pronto-socorro do Princess of Wales Hospital, onde recebeu adrenalina e soro. “Pensei que ia morrer. Achei que, se minha garganta fechasse mais, morreria. Eu estava realmente lutando para respirar no carro, tentando não falar, porque era muito difícil respirar. Senti que ia desmaiar”, conta.

Os médicos confirmaram que Shaunna tem alergia à enzima hialuronidase. O rosto da britânica levou quase uma semana para voltar ao normal e, hoje, Shaunna só sai de casa com uma caneta de adrenalina. Ela tenta conscientizar outras pessoas a solicitarem um teste de alergia antes de remover o preenchimento labial.

“O médico me disse que uma segunda reação alérgica geralmente é 10 vezes pior e que eu poderia morrer. Acho que nunca mais conseguirei fazer preenchimento”, considera.

Fonte: Metrópoles