Prefeitura de Rio Branco inicia revitalização da pista de caminhada do Ipê

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCI), deu início esta semana à revitalização da pista de caminhada no trecho que se estende entre a entrada do IPÊ e a Universidade Federal do Acre (UFAC), às margens da BR 364.

Os trabalhos abrangem desde a recuperação das escadarias e do entorno do Quiosque do Coco, ponto turístico da cidade, até a colocação de tijolos para reforçar as laterais da pista, além do asfaltamento e pintura da mesma. Um total de 17 colaboradores estão envolvidos neste processo.

Além disso, o departamento de iluminação pública da SMCCI instalou 62 postes de iluminação pública tipo PHOENIX, equipados com lâmpadas de LED, ao longo dos dois quilômetros do trecho. O espaçamento entre as luminárias é de 35 metros, visando proporcionar maior conforto e segurança aos pedestres que utilizam a via para caminhadas.

O secretário da SMCCI, Joabe Lira, reforçou o empenho da prefeitura em tornar a cidade cada vez mais bonita.

“A prefeitura continua empenhada em proporcionar maior qualidade de vida aos munícipes, tornando a cidade mais bela e funcional. Esta ação está alinhada à determinação do prefeito, que, com a vazante do Rio Acre, retoma todas as atividades municipais, priorizando sempre a segurança dos cidadãos ao retornarem para suas residências”.