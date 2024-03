SEMSA realiza abertura oficial do Programa Saúde na Comunidade

A Prefeitura de Rio Branco lançou oficialmente mais uma etapa do Programa Saúde na Comunidade – Itinerante Fluvial nesse sábado (16), com o intuito de proporcionar melhor qualidade de vida aos moradores das comunidades ribeirinhas de Rio Branco, por meio de serviços de saúde. A cerimônia inaugural ocorreu na comunidade Barro Alto, localizada na região da Transacreana.

Esta iniciativa itinerante, agora em sua terceira edição, conta com a participação de 70 profissionais de saúde, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos e equipe de apoio, e visa atender mais de 2 mil pessoas em 167 comunidades ao longo de um período de 30 dias, percorrendo rios e igarapés da região. Os serviços oferecidos incluem atendimento médico e odontológico, exames como PCCU e pré-natal, vacinação, distribuição de medicamentos, além de palestras e orientações para os moradores locais.

O prefeito de Rio Branco expressou sua satisfação com o programa, enfatizando o impacto positivo que está sendo proporcionado à população da zona rural. Ele destacou que, além da infraestrutura viária, a prefeitura está comprometida em fornecer uma série de outras ações para melhorar a vida dos moradores das áreas rurais.

“O trabalho que a gente tá fazendo na zona rural é um trabalho que eu sonhei em fazer, porque já tinha feito a Acrelândia, que era exatamente isso, levar mais dignidade para a população da zona rural. Primeiro, a estrada, e junto com a estrada chega uma série de outras ações da prefeitura. Esse programa nosso de atendimento rural em saúde, que é o itinerante em saúde, a gente já faz desde 2022, não tenho dúvida nenhuma que é importantíssimo. Aqui nessa comunidade, por exemplo, é a primeira vez, mas daqui são mais dez comunidades para cima e que a gente vai atender mais de três mil pessoas, não tenho dúvida disso”, comemorou o prefeito.

A secretária de Saúde de Rio Branco, Sheila Andrade, também ressaltou a importância dessas ações para os moradores, afirmando que a prefeitura continuará realizando esforços para oferecer mais serviços como este.

“Ainda há muita coisa pela frente, muitas ações a ser feitas. A Prefeitura de Rio Branco inicia os atendimentos de saúde fluvial aqui no Barro Alto. E pelos depoimentos das pessoas que a gente já conversou aqui, as grandes lideranças, está sendo excelente. Nós ficamos muito felizes, porque essa é a determinação do nosso prefeito, trazer dignidade, trazer saúde para a zona rural, para os ribeirinhos”.

Além disso, foram feitas intervenções nos ramais ao redor da comunidade do Barro Alto, recebendo elogios dos moradores, que expressaram sua gratidão pelo trabalho realizado pela prefeitura.

“Ótimo, nós precisamos, pois ir para a cidade fica mais difícil e eles vindo aqui, é um privilégio… Eu vim só para o dentista, para arrancar é uns R$400,00 e aqui foi de graça. Agradeço a Prefeitura e ao prefeito por estar proporcionando isso a comunidade”, expressou a dona de casa, Cleonice Eduardo, moradora da comunidade Água Preta.

“Muito bom o atendimento, como em todos os anos, quem mora na zona rural precisa disso mesmo, pois é muito difícil, principalmente no inverno. Está de parabéns mesmo e também pelo nosso ramal que não tinha esse cascalho até perto da beira do rio, nunca teve. Podemos andar uns oito quilômetros bem e de carro pequeno até a balsa”, salientou o aposentado Celso da Silva Gomes, morador da comunidade Barro Alto.

“Todos os anos tem esse atendimento, aqui é mais fácil, chegamos 6h e já estamos terminamos o atendimento. O serviço do ramal também que estão fazendo está de parabéns, nós saímos praticamente da lama, e agora temos um bom acesso”, disse o autônomo Gêres Soares de Lima, morador do Barro Alto.

As falas dos moradores destacaram a importância do atendimento oferecido, agradecendo pela oportunidade de receberem cuidados médicos e odontológicos essenciais sem precisar se deslocar para a cidade. Eles também elogiaram as melhorias nos acessos viários, demonstrando reconhecimento pelo empenho da gestão municipal em atender às necessidades das comunidades rurais.

A ação Itinerante Fluvial continua a demonstrar o compromisso da prefeitura de Rio Branco em proporcionar acesso à saúde e melhorias nas condições de vida das comunidades ribeirinhas, evidenciando o valor dessas iniciativas para os moradores dessas regiões.