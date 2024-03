Minuta de golpe previa prisão de Moraes para ‘normalidade institucional’, diz general

A prisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes era vista como ‘necessária para a volta da normalidade institucional e a harmonia entre os Poderes’, afirmou o general da reserva Laércio Vergílio em depoimento à Polícia Federal (PF). A informação é do jornal Folha de S.Paulo.

Nas investigações da PF sobre a minuta do golpe, destacou-se a prisão do ministro da Suprema Corte e a realização de novas eleições. Vergílio é apontado como integrante de um grupo de oficiais que instigavam outros núcleos das Forças Armadas para a manutenção de Jair Bolsonaro (PL) na Presidência.

