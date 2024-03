Lele Pons parou de roer unhas após 25 anos. Saiba riscos do hábito

A influenciadora norte-americana Lele Pons, 27 anos, celebrou nas redes sociais ter deixado de roer as unhas, hábito que mantinha desde antes dos três anos de idade.

“Depois de 25 anos roendo as unhas por conta da minha ansiedade, finalmente conseguiu parar”, comemorou a influenciadora após passar dois meses sem colocar as unhas na boca. Ela compartilhou fotos de suas unhas crescendo Segundo Pons, vencer o vício foi um exercício de resiliência.

Os dermatologistas estão de acordo com Lele: roer unhas não é mania sem consequências. Embora pareça algo comum para muitas pessoas, roer as unhas costuma estar associado a quadros emocionais como estresse, ansiedade e transtorno obsessivo compulsivo (TOC).

Quais os riscos de roer unhas?

A onicofagia, como o hábito é designado na medicina, pode causar lesões na pele e facilitar infecções no sistema digestivo, já que a pele e as unhas carregam grande quantidade de patógenos. Roer as unhas também pode prejudicar a dentição, provocando alterações na mordida e danos ao esmalte dos dentes.

“Na maioria das vezes, o paciente está consciente da compulsão e dos impactos dela, mas não consegue resistir ao impulso. O comportamento pode ser combinado a outros hábitos que lesionam o corpo como arrancar os fios de cabelo”, explica a dermatologista Cintia Guedes, de São Paulo, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

Como deixar?

O tratamento mais eficiente parece ser substituir o hábito compulsivo por algum outro que não cause lesões. Uma pesquisa publicada na revista científica JAMA Dermatology orientou os roedores de unha a esfregar as mãos suavemente ou fechá-las quando sentissem vontade de roer as unhas.

Fonte: Metrópoles