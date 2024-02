MIDR garante apoio integral ao Acre, duramente castigado pelas cheias dos rios

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, está prestando todo apoio aos estados no Norte do País. Em Roraima devido a estiagem, e no Acre, pelas chuvas intensas que atingiram o Estado nos últimos dias . Neste domingo (25), o ministro Waldez Góes conversou com os governadores dos Estados e irá se reunir com as bancadas federais na próxima segunda-feira (26) para que, uma vez aprovados os planos de trabalho, consigam a liberação de recursos necessários para ações de assistência humanitária, restabelecimento e reconstrução.

“Por determinação do presidente Lula, estamos auxiliando as cidades do Norte do País, em Roraima pela estiagem, e no Acre pelas fortes chuvas, assim como temos feito desde o primeiro dia de governo com os municípios que passam por desastres em todos os estados do Brasil”, destacou o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes. “A partir do reconhecimento federal, repassaremos os recursos necessários para apoio à população, após a aprovação dos planos de trabalho”, completou o ministro.

Cotas do Rio Acre

Em Assis Brasil, o rio atingiu a cota de 13,31 metros, acima da cota de inundação, com tendência de subida.

Em Brasiléia, o rio se encontra na cota de 12,51 metros acima da cota de inundação, com previsão de subida.

Em Xapuri, o rio se encontra na cota de 13,75 metros, acima da cota de inundação, com previsão de subida.

Em Rio Branco, o rio se encontra na cota de 15,46 metros, acima da cota de inundação, com previsão de subida.

Como solicitar recursos federais para ações de defesa civil

Cidades em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pela Defesa Civil Nacional estão aptas a solicitar recursos do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional para atendimento à população afetada.

As ações envolvem socorro, assistência às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestrutura destruída ou danificada. A solicitação deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD).

Com base nas informações enviadas, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no Diário Oficial da União (DOU) com o valor a ser liberado.

Capacitações da Defesa Civil Nacional

A Defesa Civil Nacional oferece uma série de cursos a distância para habilitar e qualificar agentes municipais e estaduais para o uso do S2iD. As capacitações têm como foco os agentes de proteção e defesa civil nas três esferas de governo. Confira neste link a lista completa dos cursos.

Categoria