As causas que levam o Governo do Acre a transferir a regulação de serviços da Saúde para a OCA

A Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) deu mais um grande passo na democratização dos serviços de saúde ao ampliar a parceria com a Organização em Centros de Atendimento (OCA) Rio Branco. Nesta segunda-feira, 19, uma qualificação – que deve durar três dias – foi iniciada para cerca de 60 servidores do Complexo Regulador da Sesacre com o objetivo de aprimorar os atendimentos que devem ser transferidos para a OCA no próximo mês de março.

Há 13 anos a OCA já é referência para os cidadãos acessarem diversos serviços públicos. Na área da saúde, já era possível, por exemplo, emitir o Cartão Nacional de Saúde e a Carteira Estadual da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (e-Ceptea). A proposta é que a OCA se torne também a porta de entrada para aqueles que precisam acessar serviços como o Tratamento Fora de Domicílio (TFD), se informar sobre cirurgias, exames, entre outros.

“Com a ampliação dessa parceria, nós vamos poder, de início, já com essa capacitação, padronizar e alinhar as questões com relação à qualidade do atendimento. Então, vai garantir mais qualidade para o atendimento do cidadão, e essa padronização traz para o cidadão também melhorias no sentido da clareza das informações, da busca dessas informações, a ter acesso às informações que são colocadas dentro do Portal de Serviços Únicos do Estado. Então, tem todos esses benefícios para o cidadão que vai estar dentro do ambiente da OCA também”, destaca a diretora da OCA, Francisca Brito.

A secretária adjunta de Atenção à Saúde do Acre, Ana Cristina Moraes, ressaltou que a ampliação da parceria representa um marco para a saúde pública acreana.

“Para nós, da Sesacre, é um momento muito importante. A qualificação desses servidores é essencial para entender esse usuário, porque a gente resolve muito problema dentro da Saúde, salva muitas vidas, mas é preciso atingir esse cidadão na satisfação dele, pois, na maioria das vezes, esse cidadão é atendido, tem seu problema resolvido, mas sai insatisfeito na nossa rede. É importante que a gente atinja ele nesse ponto de atendimento, de qualificação, de humanização, e a OCA tem expertise suficiente nesse quesito para nos ajudar”, ressaltou Ana Cristina Moraes.

Atualmente, os cidadãos que possuem assuntos a tratar junto ao Complexo Regulador devem se deslocar até a Sesacre, localizada na Rua Marechal Thaumaturgo, nº 830, em Rio Branco, e dirigir-se à recepção das 8h às 12h e das 14h às 17h.

A expectativa é de que, com a transferência dos serviços do Complexo Regulador da Sesacre para a OCA, os cidadãos tenham um ambiente ainda mais acolhedor, com melhor estrutura, proporcionando, desta forma, mais comodidade aos que precisam dos serviços.