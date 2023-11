Os cabeças brancas do MDB estão convictos que a sua seleção de candidatos nos municípios tem excelentes jogadores que podem fazer a diferença no campeonato eleitoral do ano que vem. Os ex-prefeitos Marcus Alexandre e Leila Galvão e a ex-deputada federal Jéssica Sales lideram o time.

O partido também conta com bons nomes na equipe em municípios como Feijó, Tarauacá, Mâncio Lima, Manoel Urbano e Santa Rosa. O MDB também articula alianças com outros partidos independente de questões ideológicas. Compreende que existem peculiaridades locais cujos interesses são diferentes de outras eleições.

A direção do MDB também está atenta ao processo eleitoral de 2026 quando estará em disputa a sucessão do governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA), duas vagas para o Senado, oito de deputado federal e 24 para Assembleia Legislativa. Com olhos fixos no futuro, o MDB pretende solidificar parcerias estratégicas nesta eleição, estabelecendo assim, uma forte base para a jornada eleitoral de 2026.

“A Energisa jogou como mascate; propôs aumento de 22% para ganhar no mínimo os 15%, o que é um absurdo”. (Chico Doido, camelô)

. Que o Brasil é o país da impunidade disso ninguém tem dúvidas!

. Aliás, Millôr Fernandes dizia que, “a corrupção não é uma invenção do Brasil, mas a impunidade sim”.

. O Merval Pereira quase dá um passamento ao comentar que os senadores e deputados federais querem mais dinheiro para as campanhas eleitorais;

. Cinco bilhões de reais é pouco!

. Segundo ele, o dinheiro sairia até de programas sociais.

. “Perderam a compostura, a vergonha, a decência, o pudor…alguém tem que fazer alguma coisa, meu Deus do céu, dizia ele em desalento.

. O Conselho do Macunaíma para o sr. Merval Pereira:

. Relaxa, filho! Você não viu nada! Não sabe de nada!

. Você sabia que existem coisas que é melhor deixar quieto; não dizer nada; quanto mais mexe mais fede.

. O Javier Milei venceu a eleição e a seleção Argentina derrotou a seleção brasileira no Maracanã; tá achando bom? Vai pra lá.

. Não se fala mais em linha com cerol ou linha chilena até que aconteça o próximo acidente; a onda agora é a doença do pombo.

. É pombo prá lá, pombo prá cá!

. Entre anjos, luzes, árvores e enfeites o papai Noel presenteia a população com 22% de aumento na energia.

. Já pensou em um trem desses?!

. E é porque já vinha sendo majorada silenciosamente a conta gotas, lentamente para ninguém sentir muito o efeito.

. Até fevereiro muita energia vai ser cortada de lares e empresas, anotem!

. Pois é, ninguém deu ouvidos ao Marcelo Jucá, agora engula o angu com caroço e tudo.

. Bom dia!