Editais do Programa Mais Médicos para profissionais e gestores

Ministério da Saúde está com editais de quatro ciclos do Programa Mais Médicos abertos para profissionais interessados em atuar no Programa. Três editais são para médicos que queiram atender públicos específicos. Há vagas para atuação na saúde indígena, prisional e em consultórios de rua. As inscrições começam nesta segunda-feira (07), por meio do site do Programa.

Podem se inscrever médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no país e que tenham registro no Conselho Regional de Medicina, médicos brasileiros com habilitação para exercício da Medicina no exterior e médicos estrangeiros com habilitação para exercício da Medicina no exterior. Todos os perfis podem se inscrever de forma simultânea, mas vale ressaltar que médicos brasileiros têm prioridade na seleção.

As inscrições para o 31° ciclo do programa, referente as vagas de coparticipação entre estados e municípios, também começam nesta segunda-feira (07) e vão até dia 18 de agosto. As vagas ainda estão em fase de confirmação pelos municípios, mas a lista preliminar oferta 10.340 vagas em todo o país.

Os profissionais que tiverem a inscrição validada poderão indicar, entre o dia 21 e 25 de agosto, dois locais de interesse para atuação.

Acesse o cronograma de vagas para coparticipação

SAÚDE INDÍGENA

Médicos interessados em atuar no atendimento da população indígena em Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs) devem se inscrever no 32º ciclo do Programa Mais Médicos entre os dias 07 e 18 de agosto, por meio do site do programa.

Médicos de todos os perfis definidos por meio do edital n° 14, de 12 de julho de 2023, podem se inscrever na seleção, que vai priorizar profissionais brasileiros.

A previsão é que em 21 de agosto seja publicada a lista dos médicos com inscrições validadas e aptos à indicação dos locais de atuação para o 32º ciclo.

Acesse o cronograma para profissionais – Saúde Indígena

CONSULTÓRIO NA RUA

Os profissionais médicos interessados em atuar em equipes de Consultório na Rua devem fazer as inscrições para o 33º ciclo do programa Mais Médicos entre os dias 07 e 18 de agosto, por meio do site do Programa. Todos os perfis definidos por meio do edital podem se inscrever, ressaltando que a prioridade é para médicos brasileiros.

Acesse o cronograma para profissionais – Consultório na Rua

Entre os dias 14 e 18 de agosto os gestores municipais devem fazer a adesão ou a renovação da adesão com a seleção do quantitativo de vagas ofertadas para cada município por meio do sistema eGestor para as vagas em Consultório de Rua. A previsão é que o resultado final das adesões seja divulgado no dia 31 de agosto.

Acesse e confira os prazos do cronograma – Consultório na Rua

SAÚDE PRISIONAL

Os médicos interessados em fazer parte do 34° ciclo do Programa Mais Médicos, voltado para profissionais que queiram atuar em equipes de atenção primária prisional, têm de 07 a 18 de agosto para realizar a inscrição por meio do site do Programa Mais Médicos.

As inscrições para as vagas ofertadas estão abertas aos interessados de todos os perfis, de forma simultânea, mas vale ressaltar que médicos brasileiros têm prioridade na seleção.

Podem se inscrever médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no país e que tenham registro no Conselho Regional de Medicina, médicos brasileiros com habilitação para exercício da Medicina no exterior e médicos estrangeiros com habilitação para exercício da Medicina no exterior.

Após a publicação do quadro de vagas aderidas pelos municípios para o 34º ciclo, prevista para dia 31 de agosto, os médicos selecionados poderão fazer indicação de até dois locais de atuação, por ordem de sua preferência, entre os dias 12 e 15 de setembro.

Acesse o cronograma para profissionais – Saúde Prisional

Gestores de saúde prisional devem indicar quantitativo de vagas entre 14 e 18 de agosto

Entre os dias 14 e 18 de agosto os gestores municipais devem fazer a adesão ou a renovação da adesão com a seleção do quantitativo de vagas ofertadas para cada município por meio do sistema eGestor. Os gestores precisam informar o quantitativo de vagas de interesse, respeitando o teto de vagas elegíveis para o municípios conforme critérios definidos por edital.

Acesse o cronograma de Saúde Prisional – Gestores