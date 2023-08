Competidores das categorias Kids emocinaram o público na abertura da prova dos Três Tambores, na noite desta terça-feira, 1°, na Arena da Expoacre 2023, em Rio Branco.

A competição está em andamento e conta ainda com disputa nas categorias Feminina, Master, Aberta, Aberta Júnior, Potro Futuro, e Jovem A, B e C. No total, os competidores farão 150 passadas pelos tambores.

Na categoria Kids, já foram anunciados os nomes de Luiz Arthur Frota no primeiro e segundo lugar, com os cavalos Babilônia e Paloma Diz.

O campeão, de 7 anos, recebeu a premiação no palco e já declarou animação para colocar a fivela premiada no cinto. “Não achei difícil e fiquei muito feliz”, comemorou o pequeno.

Inspirada na irmã que também é competidora, a pequena Larissa Isper conquistou o terceiro lugar com a égua Pipoca Fame: “Achei legal ganhar”, celebrou a pequena.

Com apoio do governo do Acre, a organizadora da disputa, National Barrel Horse Association (NBHA/Acre), avalia e premia os três primeiros colocados em cada uma das nove categorias. A premiação chega ao valor total de R$24 mil.

A diretora da NBHA/Acre, Cida Valadão, revela a emoção da disputa que avalia agilidade e velocidade dos competidores montados à cavalo.

“Sou suspeita para falar, mas é uma prova glamurosa porque temos competidores crianças, mulheres, jovens e adultos. Então é uma prova diferenciada. É a prova da família, vem mãe, avó, tio, todo mundo apreciar essa linda prova”, revela Cida Valadão.

Participam da prova representantes dos ranchos Texas, KR, Fazenda Rio Branco da Capela, Porta do Céu, Laço Aberto, Haras PP, Dubai Ranch, Três K, Riso Alegre, RC Treinamentos, Rancho GT e Rancho CDS, e outros competidore