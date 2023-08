O procurador-geral de Justiça, Danilo Lovisaro do Nascimento, realizou uma reunião com a Comissão que coordenará o 3o Concurso Público para Servidores do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC).

A Comissão é presidida pelo promotor de Justiça Marco Aurélio Ribeiro e composta por servidores do MPAC, e tem como principal função garantir que o processo seletivo seja realizado de forma transparente e eficiente.

O encontro marcou a primeira reunião para tratar do concurso após a formação da Comissão, que já iniciou os trabalhos que antecedem a publicação do edital.