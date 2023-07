COMEÇOU maior feira agropecuária do Acre começa com grande expectativa de negócios e público

Foi dada a largada da Expoacre 2023. E como não poderia ser diferente, a 48º Cavalgada foi a primeira festividade da maior feira de agronegócio e entretenimento do Estado, que ocorreu neste sábado, 29. O evento é uma realização do governo do Estado e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

A concentração foi às 7h30, no Calçadão da Gameleira, Segundo Distrito de Rio Branco, e às 9h, seguiu pela Via Chico Mendes até o Parque de Exposições Wildy Viana, na Rodovia AC-40. O evento reuniu 119 quadriciclos, 273 cavalos, 12 jipes e uma comitiva, além da participação de milhares de pessoas.

Animando o trajeto, houve a apresentação dos artistas locais: Bruna Robert, Vinícius Rodrigues, Luan Lima, Hangel Borges, Eduardo Casseb, Markinhos Araújo, Gil Cantor, Davi Rocha e os DJs Toddynho/AC e Black.

A novidade nesta Cavalgada foi a presença das concessionárias, que disponibilizaram seus carros para estar no desfile. Ao todo foram sete empresas: Fiat Comauto, Renault, Recol Veículos Volkswagen, Mitsubishi Agro Norte, Chevrolet Sabenauto, Nissan Benn Rio Branco, Xapuri Motors Toyota e a Jeep Raviera.

O secretário de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias, expressou imensa alegria ao ver a Gameleira lotada, o público feliz, a presença da segurança pública e afirmou que esse evento superou todas as expectativas.

“É uma festa linda com muita segurança e responsabilidade. Acabamos de chegar do parque onde tivemos, junto com o governador Gladson Cameli e a vice-governadora Mailza, a abertura oficial, e agora estamos aqui vendo que essa festa superou todas as expectativas”, ressaltou.

Juntamente da vice-governadora Mailza Assis, o secretário de Governo e coordenador da Expoacre 2023, Alysson Bestene, encabeçaram a Cavalgada em direção ao Parque de Exposições. Estava com ele também a deputada federal Socorro Neri e o secretário Marcelo Messias. Com muita alegria, ambos prestigiaram o momento e cumprimentaram a todos que assistiam das calçadas da Via Chico Mendes.

Segurança e Trânsito

Promovendo a segurança e a fluidez do trânsito estiveram presentes 16 agentes do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), 14 agentes da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (RBTrans) e 30 policiais do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), que auxiliaram os motoristas e pedestres durante todo o percurso da Cavalgada.

A rua da Calçadão da Gameleira ficou interditada para a concentração e largada das comitivas e quadriciclos. O desfile ocorreu na Via Chico Mendes.

Foram vetadas a participação de carretas e caminhões na Cavalgada 2023, de acordo com orientações do Ministério Público Estadual (MPAC), mas pela primeira vez, as comitivas puderam usar caminhonetes durante o percurso.

Bombeiros e equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também atuaram durante o trajeto. Equipes do MP e das secretarias de Turismo e Empreendedorismo (Sete) e de Meio Ambiente (Semapi) acompanharam o desfile.

A Polícia Militar do Acre (PMAC) foi responsável pelo controle do fluxo de tráfego, conforme autorização emitida pela RBTrans para utilização de apenas meia pista da Via Chico Mendes, assim, embarcados em viaturas, em cima de motocicletas e quadriciclos, a pé entre as pessoas, animais e veículos, reuniu mais de 120 policiais militares de diferentes fardas e unidades para garantir a segurança dos participantes.

Empreendedorismo e Lazer

“O desfile é muito bom, bem organizado”, afirmou a ambulante Daniele dos Santos. Foto: José Caminha/Secom

A Cavalgada 2023 movimentou também o comércio ambulante, da Gameleira seguindo pela Via Chico Mendes, muitas pessoas aproveitaram para garantir uma renda extra com a venda de alimentos, água, sucos, dentre outros produtos. Este é o primeiro ano que a trabalhadora Daniele dos Santos, participa do evento. “O desfile é muito bom e bem organizado”, disse.

Vários estabelecimentos voltados para o agronegócio, o setor automotivo e alimentício montaram camarotes para seus clientes ao longo da Via Chico Mendes. Além disso, houveram também quem montou sua tenda para aproveitar um tempo de qualidade com a família e amigos e prestigiar o desfile.

Katiuscia Gaioso montou sua própria tenda para aproveitar com a família e lamentou pelo o período pandêmico, que prejudicou a realização do evento em anos anteriores. “É sempre um evento! Nós paramos por um tempão por causa da pandemia, ano passado foi mais devagar, mas tudo bem. A organização este ano está maravilhosa, o nosso Governador é top”, celebrou.

Meio Ambiente

Outra instituição que esteve presente na Cavalgada 2023 foi a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rio Branco (Semeia), que juntamente com o Ministério Público, realizaram um trabalho de fiscalização ambiental, além de promover a normatização, controle, regularização, proteção, conservação e recuperação dos cavalos que participaram do evento.

Equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rio Branco (Semeia) na Expoacre. Foto: José Caminha/Secom

Segundo o auditor fiscal de meio ambiente, Marconde Maia, a primeira etapa foi observar se havia alguma ocorrência desde a concentração da Cavalgada. Uma pessoa embriagada, que montava um dos equinos, foi identificada no inicio do evento, o animal foi resgatado e a pessoa retirada do local. A ação foi necessária para evitar quaisquer acidentes com os animais e os demais participantes.

“Não houve situação que represente maus tratos aos animais, mas a gente sabe que a Cavalgada só termina no final do dia e nós vamos ficar atentos, haverão duas equipes monitorando se tem algum animal em condições de maus tratos na via Chico Mendes e arredores”, afirmou o auditor.

Programação

Para saber toda a programação da Expoacre 2023, além de um mapa do Parque de Exposições e notícias sobre os principais acontecimentos, acesse o hotsite: https://agencia.ac.gov.br/expoacre-2023/