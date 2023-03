Os pontos interditados em Rio Branco, segundo a Polícia Rodoviária Federal, são ao menos oito locais:

Ponte do Raimundo Melo;

Ponte atrás do Hospital Santa Juliana;

Rua Judith Paiva (Acesso Morada do Sol para Cadeia Velha);

Ponte da Valdomiro Lopes;

Rua principal do Recanto dos Buritis;

Acesso ao aeroporto internacional de Rio Branco;

Via Chico Mendes em frente ao motel C Q Sabe, trânsito sendo desviado pela rua ao lado do Araújo do Amapá. “Quem estiver vindo Vila Acre/Centro ainda está passando”, diz a Polícia Rodoviária Federal.