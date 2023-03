Com o início do ano letivo, uma das prioridades no retorno às aulas, para a maioria dos estudantes acreanos, é o cartão escolar. Por isso, desde o começo de março, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans) está realizando a renovação do cartão escolar na Organização em Centros de Atendimento (OCA), em Rio Branco.

Com cerca de 600 atendimentos por dia, onde já foram contabilizados mais de oito mil atendimentos em 2023. Para realizar a renovação é muito simples: basta o aluno estar com seu cartão escolar original e a declaração escolar em mãos e procurar o RBTrans na Praça Rosa, das 7h30 às 13h30, na OCA Rio Branco.

Caso o aluno tenha mudado de endereço, deverá portar o comprovante do novo endereço original e uma cópia simples, que ficará retida no órgão. Se o cartão escolar estiver deteriorado ou em caso de perda, sendo o aluno menor de 16 anos, os pais devem acompanhá-lo para emissão de um novo cartão.

De acordo com Renato França, estudante do terceiro ano do ensino médio, que fez a renovação do seu cartão escolar, esse serviço oferecido na OCA facilita bastante a vida dos estudantes.

“Pude renovar meu cartão assim que fui liberado da aula e não teve demora, apesar da procura ser grande. Gostei muito do serviço, fui bem atendido e posso sair satisfeito e com meu cartão em mãos, renovado por mais um ano”, conclui.

“Sabemos da importância desse serviço para os alunos, também percebemos o aumento gradativo da demanda, por isso nos planejamos com antecedência para que este atendimento possa ser oferecido com qualidade. O RBTrans tem sido um grande parceiro e tem nos ajudado a oferecer esse serviço com a máxima eficiência”, comenta a diretora da OCA, Francisca Brito.

Para mais informações, entrar em contato com a Central de Atendimento Telefônico da OCA Rio Branco (68) 3215-2475; (68) 3215-2400; (68) 3215-2427; (68) 3215-2445.