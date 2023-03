Na última segunda-feira, 20, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou a lista de 934 pomadas capilares autorizadas para comercialização. Com a divulgação, visando resguardar os direitos dos consumidores, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon) está realizando o procedimento de fiscalização em estabelecimentos comerciais, e reforça o alerta à população, para que tome conhecimento dos produtos liberados.

A presidente do Procon, Alana Albuquerque, destaca que ação do órgão nacional tem o objetivo de preservar a integridade física daqueles que fazem uso desse tipo de produto.

“Essa proibição da Anvisa objetiva, principalmente, resguardar a saúde dos consumidores, haja vista a comprovação dos casos de intoxicação pelo uso desses tipos de produtos, em diferentes regiões do país”, ressalta Alana.

A lista de todas as marcas de cosméticos capilares liberados pela Anvisa pode ser encontrada no site da instituição, por meio do link: www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/cosmeticos/pomadas/pomadas-autorizadas

Anvisa

No mês de fevereiro, devido ao alto número de casos de irritação nos olhos e cegueira temporária, o órgão havia proibido a venda desses produtos nos estabelecimentos comerciais de todo o país.

A Anvisa relata que um dos casos em que o produto teve contato com os olhos, segundo diagnóstico médico, o paciente apresentou lesão grave na região. De acordo com os relatos, o tempo para a recuperação da visão ultrapassou uma semana, podendo chegar a 15 dias.