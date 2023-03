APROVADO piso salarial do professor de Rio Branco passa a R$5.525,32 para contrato de 40 horas

Os vereadores de Rio Branco aprovaram por unanimidade em caráter de urgência o PL do Executivo que concede aumento de 14,95% aos professores da rede municipal de ensino, conforme definido pelo Governo Federal.

O pagamento será retroativo ao mês de janeiro, conforme determina a Lei nº 11.738 de 2008, no qual dispõe que o reajuste do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica deverá ser realizado sempre no dia 1° de janeiro a cada ano.

Com a nova regra, a remuneração aumenta de R$ 3.004 para R$ 3.453,27 cuja carga horária de trabalho é de 25 horas semanais. Para quem cumpre 40h por semana, o valor passará dos R$ 4.807 para R$ 5.525,32. Para professores da modalidade de nível médio e para o ensino infantil, com carga horária de 40 horas semanais, a remuneração passará para R$ 4.420,55.

Após a aprovação do PL o presidente do parlamento municipal, vereador Raimundo Neném, pontuou o compromisso dos vereadores de Rio Branco com a área da Educação. “É um dia de muita alegria para esta Casa Legislativa. A aprovação desse PL que concede reajuste de 14,95% aos professores da rede municipal corrobora nosso apoio não apenas a categoria, mas como a área de Educação como um todo. Parabenizo aos vereadores pela celeridade em que a matéria foi apreciada e aprovada”, disse.

O líder do prefeito na Câmara, vereador João Marcos Luz também agradeceu os parlamentares pelo apoio na celeridade da votação da matéria. “É mais que um reconhecimento é a correção de uma injustiça cometida há anos. O ensino é uma área que precisa ter uma atenção especial”, finalizou o vereador.