Saúde seleciona servidores para estagiar na França; confira o edital

Ministério da Saúde lançou, nesta quarta-feira (15), um edital de seleção para bolsas de estágios de curta duração na França. A iniciativa faz parte do Programa de Cooperação Técnica Brasil-França que, em 2023, oferta três vagas para projetos nas áreas temáticas de Prevenção Combinada, Vigilância e Assistência, Economia da Saúde e Laboratório.

O prazo para envio da documentação termina em 14 de abril e a divulgação do resultado final ocorrerá em 19 de maio. Os estágios serão realizados entre os meses de setembro e dezembro de 2023. A ação acontece por meio do Departamento de HIV/Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde.

Para participar é preciso ser servidor da administração pública ou ter vínculo com instituições governamentais ou não governamentais que atuam na resposta ao HIV, às hepatites virais e a outras infecções sexualmente transmissíveis. Além disso, é preciso ter 18 anos ou mais, experiência profissional comprovada de, no mínimo, três anos nas temáticas do edital, fluência no idioma francês e ensino superior completo.

As etapas da seleção incluem a apresentação de um anteprojeto de realização de estágio, currículo, carta de recomendação e autorização pela chefia do servidor, bem como a assinatura de um termo de compromisso. Os critérios e pontuações utilizados na avaliação das candidaturas estão disponíveis no edital.

Conforme o documento, o Ministério das Relações Exteriores da França, por meio da Embaixada da França no Brasil, concederá aos selecionados uma bolsa de estudos no valor de 1.704 euros por mês para cobrir despesas com hospedagem, transporte local e alimentação. Por sua vez, o Ministério da Saúde do Brasil, por meio do DATHI, cobrirá despesas com passagens aéreas de ida e volta.