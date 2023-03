Aumento salarial de professores de Rio Branco já está na CMRB

câmara Municipal de Rio Branco recebeu na manhã de quarta-feira, 15, a visita do prefeito Tião Bocalom. Na oportunidade, o chefe do Executivo entregou aos vereadores o projeto de lei que concede aumento de 15% aos professores da Rede Municipal de Ensino.

O presidente do parlamento, o vereador Raimundo Neném, na ocasião, reforçou a parceria entre os dois poderes. “Aquilo que for de interesse do município de Rio Branco como a valorização do servidor, esta casa vai estar à disposição. E uma pauta dessa magnitude que é o reajuste salarial dos professores, estamos de prontidão para atender à prefeitura. Sem dúvida daremos celeridade na apreciação e votação”, disse.

E acrescentou: “quero parabenizar o prefeito Tião Bocalom e sua equipe pela responsabilidade de compromisso com o nosso povo. Ele tem cuidado de nossa gente e sei que até o final de seu mandato muita coisa boa fará para Rio Branco. conte com esta Casa”.

O prefeito, por sua vez, ressaltou o compromisso do Executivo com a área da Educação em Rio Branco. “Estou entregando nas mãos do presidente Raimundo Neném o PL que concede 15% de reajuste aos professores de Rio Branco. Esperamos que a lei seja aprovada o mais rápido possível. Temos uma equipe comprometida com as demandas da população e honestas na aplicação do dinheiro público. Por isso estamos tendo bons resultados em nossa gestão, pois, a aplicação dos recursos é executada de forma responsável. Teremos entre 2022/2023 cerca de R$ 1 bilhão em investimentos sendo próprio, governo federal e empréstimos. Nunca se viu tamanho investimento na capital acreana”, disse.

E acrescentou: “Estive em Brasília, junto à Frente Nacional de Prefeitos, de onde vimos que muitos ainda não conseguiram cumprir com o reajuste salarial, ou seja, pagar o piso corretamente como já fizemos. E esses 15%, menos ainda estão conseguindo pôr em prática, mas temos o prazer de conseguir fazer isso aqui, com uma gestão transparente que preserve o bom gasto do dinheiro público e com isso conseguimos dar os 15% aos professores”, explicou.