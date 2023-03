Tarauacá investe R$650 mil com modernização da rodoviária

O desenvolvimento do Estado do Acre passa por investimentos importantes em setores do governo. Nesta quinta-feira, 9, a entrega da revitalização da rodoviária de Tarauacá representa mais uma demonstração de compromisso do Executivo do Estado com a população. O evento contou com a participação da governadora em exercício, Maiza. “A entrega da rodoviária é um exemplo de responsabilidade do Estado. Trata-se de um momento especial para a gestão, que não tem medido esforços para ajudar e melhorar a vida dos acreanos. Tarauacá pode contar conosco”, lembrou. A obra, executada pela Secretaria de Obras Públicas (Seop), em parceira com a prefeitura municipal, realizou recuperação do pátio em concreto armado, serviços de cercamento, construiu rampa de acesso, além de efetuar a troca do forro, cobertura, parte elétrica e hidráulica, entre outros. Um investimento na ordem de R$ 650 mil, que beneficiará os habitantes do município e regiões adjacentes. Das mãos da gestora estadual, a prefeita Maria Lucineia recebeu a chave do terminal, marcando o início da oferta de melhores serviços a passageiros, e a geração de oportunidades para comerciantes e empresários local. “O momento demonstra a importância de trabalhar unidos em prol da população. O governo tem sido grande parceiro e juntos vamos seguir se empenhando para desenvolver a nossa cidade”, afirmou a prefeita. Também se fizeram presente ao evento representantes de pastas e autarquias do governo, políticos e autoridades local. População agradece o benefício Os cerca de 43 mil habitantes da terra do abacaxi testemunham o resultado oriundo da política coesa entre Estado e prefeitura. Há quatros anos, Francisco de Souza trabalha na rodoviária com vendas de alimentos. Ele lembra que antes da intervenção enfrentava rotina díficil, pois o espaço insalubre atrapalhava no andamento do negócio. “Antes, não tínhamos segurança, convivíamos com esgoto, não existia pintura, água, energia e piso. Hoje, tudo melhorou. Por isso, sou grato pelo trabalho realizado”, disse. Outra agraciada com a obra é Heliene do Nascimento Texeira. A moradora se disse muito agradecida pelo benefício. “É um presente aos tarauacaenses. Minhas palavras são de agradecimento”, pontuou. Entre as medidas, destaque para a reforma das Rádios Aldeia FM e Difusora, do Quartel da Polícia Militar (PMAC) e do Corpo de Bombeiros, da Estação de Tratamento de Água (ETA), do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (IEPTEC), além da recuperação de estradas, vias urbanas e ramais, a revitalização de escolas, a execução do Programa Saúde Itinerante e a realização de mutirão de Cirurgias. Na prática, os investimentos proporcionaram aumento da qualidade de vida na região.

O desenvolvimento do Estado do Acre passa por investimentos importantes em setores do governo. Nesta quinta-feira, 9, a entrega da revitalização da rodoviária de Tarauacá representa mais uma demonstração de compromisso do Executivo do Estado com a população. O evento contou com a participação da governadora em exercício, Maiza. “A entrega da rodoviária é um exemplo de responsabilidade do Estado. Trata-se de um momento especial para a gestão, que não tem medido esforços para ajudar e melhorar a vida dos acreanos. Tarauacá pode contar conosco”, lembrou. A obra, executada pela Secretaria de Obras Públicas (Seop), em parceira com a prefeitura municipal, realizou recuperação do pátio em concreto armado, serviços de cercamento, construiu rampa de acesso, além de efetuar a troca do forro, cobertura, parte elétrica e hidráulica, entre outros. Um investimento na ordem de R$ 650 mil, que beneficiará os habitantes do município e regiões adjacentes. Das mãos da gestora estadual, a prefeita Maria Lucineia recebeu a chave do terminal, marcando o início da oferta de melhores serviços a passageiros, e a geração de oportunidades para comerciantes e empresários local. “O momento demonstra a importância de trabalhar unidos em prol da população. O governo tem sido grande parceiro e juntos vamos seguir se empenhando para desenvolver a nossa cidade”, afirmou a prefeita. Também se fizeram presente ao evento representantes de pastas e autarquias do governo, políticos e autoridades local. População agradece o benefício Os cerca de 43 mil habitantes da terra do abacaxi testemunham o resultado oriundo da política coesa entre Estado e prefeitura. Há quatros anos, Francisco de Souza trabalha na rodoviária com vendas de alimentos. Ele lembra que antes da intervenção enfrentava rotina díficil, pois o espaço insalubre atrapalhava no andamento do negócio. “Antes, não tínhamos segurança, convivíamos com esgoto, não existia pintura, água, energia e piso. Hoje, tudo melhorou. Por isso, sou grato pelo trabalho realizado”, disse. Outra agraciada com a obra é Heliene do Nascimento Texeira. A moradora se disse muito agradecida pelo benefício. “É um presente aos tarauacaenses. Minhas palavras são de agradecimento”, pontuou. Entre as medidas, destaque para a reforma das Rádios Aldeia FM e Difusora, do Quartel da Polícia Militar (PMAC) e do Corpo de Bombeiros, da Estação de Tratamento de Água (ETA), do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (IEPTEC), além da recuperação de estradas, vias urbanas e ramais, a revitalização de escolas, a execução do Programa Saúde Itinerante e a realização de mutirão de Cirurgias. Na prática, os investimentos proporcionaram aumento da qualidade de vida na região.

O desenvolvimento do Estado do Acre passa por investimentos importantes em setores do governo. Nesta quinta-feira, 9, a entrega da revitalização da rodoviária de Tarauacá representa mais uma demonstração de compromisso do Executivo do Estado com a população.

O evento contou com a participação da governadora em exercício, Maiza. “A entrega da rodoviária é um exemplo de responsabilidade do Estado. Trata-se de um momento especial para a gestão, que não tem medido esforços para ajudar e melhorar a vida dos acreanos. Tarauacá pode contar conosco”, lembrou.

A obra, executada pela Secretaria de Obras Públicas (Seop), em parceira com a prefeitura municipal, realizou recuperação do pátio em concreto armado, serviços de cercamento, construiu rampa de acesso, além de efetuar a troca do forro, cobertura, parte elétrica e hidráulica, entre outros. Um investimento na ordem de R$ 650 mil, que beneficiará os habitantes do município e regiões adjacentes.

Das mãos da gestora estadual, a prefeita Maria Lucineia recebeu a chave do terminal, marcando o início da oferta de melhores serviços a passageiros, e a geração de oportunidades para comerciantes e empresários local. “O momento demonstra a importância de trabalhar unidos em prol da população. O governo tem sido grande parceiro e juntos vamos seguir se empenhando para desenvolver a nossa cidade”, afirmou a prefeita.

Também se fizeram presente ao evento representantes de pastas e autarquias do governo, políticos e autoridades local.

População agradece o benefício

Os cerca de 43 mil habitantes da terra do abacaxi testemunham o resultado oriundo da política coesa entre Estado e prefeitura.

Há quatros anos, Francisco de Souza trabalha na rodoviária com vendas de alimentos. Ele lembra que antes da intervenção enfrentava rotina díficil, pois o espaço insalubre atrapalhava no andamento do negócio. “Antes, não tínhamos segurança, convivíamos com esgoto, não existia pintura, água, energia e piso. Hoje, tudo melhorou. Por isso, sou grato pelo trabalho realizado”, disse.

Outra agraciada com a obra é Heliene do Nascimento Texeira. A moradora se disse muito agradecida pelo benefício. “É um presente aos tarauacaenses. Minhas palavras são de agradecimento”, pontuou.

Entre as medidas, destaque para a reforma das Rádios Aldeia FM e Difusora, do Quartel da Polícia Militar (PMAC) e do Corpo de Bombeiros, da Estação de Tratamento de Água (ETA), do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (IEPTEC), além da recuperação de estradas, vias urbanas e ramais, a revitalização de escolas, a execução do Programa Saúde Itinerante e a realização de mutirão de Cirurgias. Na prática, os investimentos proporcionaram aumento da qualidade de vida na região.