o início da tarde de ontem, dia 9 de março de 2023, por volta das 14:00, durante procedimentos de fiscalização e ronda na BR 317 no município de Capixaba, a PRF deu ordem de parada a um veículo de passeio na altura do km 142. Durante a abordagem, a equipe reparou no intenso nervosismo dos ocupantes do veículo e, após verificações, ficou constatado que no interior do automóvel, em um compartimento oculto, havia mais de 90 invólucros em forma de tabletes, dos quais 38,8 kg eram de substância análoga a cloridrato de cocaína, 54,9 kg de substância análoga à pasta base de cocaína e 1 kg de skunk. O veículo vinha da fronteira com a Bolívia e tinha como destino a cidade de Rio Branco AC.

A conduta foi enquadrada em tráfico de drogas de acordo com o Código Penal brasileiro e duas pessoas foram detidas e encaminhadas à Delegacia de Polícia Federal em Epitaciolândia-AC, juntamente com todos os seus pertences e com o material ilícito apreendido, para continuidade dos procedimentos legais cabíveis.