Prova de vida no AcrePrevidência: fique atento ao calendário 2023

O governo do Acre, por meio do Instituto de Previdência, o Acreprevidência, iniciou neste mês o período para que beneficiários do instituto possam realizar a Prova de Vida.

O processo, que é obrigatório para que não haja bloqueio do benefício, deve ser realizado anualmente, no mês em que o aposentado faz aniversário. O beneficiário que faz aniversário em janeiro, por exemplo, deve comprovar a Prova de Vida até o último dia deste mês.

Recentemente, com o objetivo de facilitar e garantir a segurança da clientela da autarquia, utiliza o aplicativo AcrePrev, em que é possível fazer todo o procedimento necessário sem se deslocar até a sede física do órgão.

Acesse o site do aplicativo através do link que contém o passo-a-passo de como atestar a Prova de Vida: Aplicativo AcrePrevDe acordo com o presidente do Acreprevidência, Francisco Assis Filho, é necessária a realização da Prova de Vida para que o beneficiário não tenha o benefício bloqueado. Além disso, aposentados ou pensionistas que adquiriram o direito da benfeitoria no ano corrente estão dispensados da prova.

A sede física do Instituto de Previdência continua recebendo os clientes presencialmente, para que possam fazer todo o procedimento e continuar recebendo a sua aposentadoria.

Consequências da não realização da Prova de Vida:

– O beneficiário estará inadimplente a partir do 1º dia do mês seguinte ao previsto para a respectiva atualização.

– A inadimplência ocasionará o bloqueio do benefício, conforme preceitua a Lei nº 2.438/2011.