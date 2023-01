A ampliação do programa com a contratação de novos profissionais é uma das pautas prioritárias do Governo Federal para os primeiros cem dias de gestão. De acordo com a ministra Nísia Trindade, a meta é reerguer o Mais Médicos e priorizar a contratação de profissionais brasileiros.

“A fragilização do Mais Médicos nos últimos anos deixou um vazio de assistência em vários municípios. Nossa meta é reverter esse quadro, mantendo as linhas básicas do programa e pensando em incentivos para os médicos brasileiros”, defende a ministra.

Os estados que contam com maior número de profissionais contratados, atualmente, são:

São Paulo (1.055);

Bahia (830);

Minas Gerais (708);

Ceará (641); e

Pernambuco (515).

Devido à criação do Mais Médicos, pelo menos 700 cidades localizadas em área remotas passaram a ter, pela primeira vez, um profissional para atendimento em atenção básica. Além do provimento emergencial de médicos, a iniciativa prevê ações voltadas à infraestrutura e expansão da formação no país.